В Ставропольском крае идёт строительство 219 многоквартирных домов общей площадью более 2,3 млн кв. м. Из них 164 объекта возводят по долевому строительству.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное Министерство строительства и архитектуры.

Как заявил и. о. главы ведомства Валерий Савченко, темпы строительства многоквартирных домов в регионе не снижаются много лет. Например, в 2023 году заключено более 17 тыс. договоров долевого участия в строительстве, что почти на 50% больше, чем годом ранее.

Также стало известно, что в Карелии направят 80 млн рублей на ремонт домов, передаёт karelinform.ru со ссылкой на главу регионального Минстроя Виктора Россыпнова. Работы должны начаться в апреле.

Предусмотрен ремонт кровли и коммуникаций, реконструкция фасадов, укрепление балконов.

Ранее сообщалось, что в Челябинске возведут десять жилых комплексов по программе КРТ.