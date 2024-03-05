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В Ставропольском крае идёт строительство 219 многоквартирных домов

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В Ставропольском крае идёт строительство 219 многоквартирных домов общей площадью более 2,3 млн кв. м. Из них 164 объекта возводят по долевому строительству.
В Ставропольском крае идёт строительство 219 многоквартирных домов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное Министерство строительства и архитектуры.

Как заявил и. о. главы ведомства Валерий Савченко, темпы строительства многоквартирных домов в регионе не снижаются много лет. Например, в 2023 году заключено более 17 тыс. договоров долевого участия в строительстве, что почти на 50% больше, чем годом ранее.

Также стало известно, что в Карелии направят 80 млн рублей на ремонт домов, передаёт karelinform.ru со ссылкой на главу регионального Минстроя Виктора Россыпнова. Работы должны начаться в апреле.

Предусмотрен ремонт кровли и коммуникаций, реконструкция фасадов, укрепление балконов.

Ранее сообщалось, что в Челябинске возведут десять жилых комплексов по программе КРТ.

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