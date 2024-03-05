В Ставропольском крае идёт строительство 219 многоквартирных домов
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное Министерство строительства и архитектуры.
Как заявил и. о. главы ведомства Валерий Савченко, темпы строительства многоквартирных домов в регионе не снижаются много лет. Например, в 2023 году заключено более 17 тыс. договоров долевого участия в строительстве, что почти на 50% больше, чем годом ранее.
Также стало известно, что в Карелии направят 80 млн рублей на ремонт домов, передаёт karelinform.ru со ссылкой на главу регионального Минстроя Виктора Россыпнова. Работы должны начаться в апреле.
Предусмотрен ремонт кровли и коммуникаций, реконструкция фасадов, укрепление балконов.
Ранее сообщалось, что в Челябинске возведут десять жилых комплексов по программе КРТ.