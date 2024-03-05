Фестиваль воздухоплавания состоится 14—18 августа в Нижнем Новгороде
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на организаторов.
Посетители смогут принять участие в полётах на воздушных шарах. Продолжительность прогулки составит от 30 до 90 минут.
В 2023 году в соревнованиях фестиваля приняли участие команды из 12 регионов России и одна из Белоруссии.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости 8—17 марта пройдёт фестиваль ледовых скульптур «Кроншлёд».