Фестиваль воздухоплавания состоится 14—18 августа в Нижнем Новгороде

Фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста» состоится 14—18 августа в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на организаторов.

Посетители смогут принять участие в полётах на воздушных шарах. Продолжительность прогулки составит от 30 до 90 минут.

В 2023 году в соревнованиях фестиваля приняли участие команды из 12 регионов России и одна из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости 8—17 марта пройдёт фестиваль ледовых скульптур «Кроншлёд».