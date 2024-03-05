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Фестиваль ледовых скульптур «Кроншлёд» пройдёт 8—17 марта в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости 8—17 марта пройдёт фестиваль ледовых скульптур «Кроншлёд».
Фестиваль ледовых скульптур «Кроншлёд» пройдёт 8—17 марта в Петербурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ОТР.

В мероприятии примут участие лучшие команды скульпторов России, в том числе чемпионы мира и лауреаты международных конкурсов по снежной и ледовой скульптуре.

Фигуры изготовят из двухсот тонн речного льда, привезённого из Пермского края.

Вход на фестиваль свободный.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике «Царицыно» с 23 августа по 1 сентября пройдёт ежегодный фестиваль исторических садов, а также выставка ландшафтного искусства.

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