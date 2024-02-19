В Москве садово-парковый фестиваль пройдёт в заповеднике «Царицыно» в конце лета

В музее-заповеднике «Царицыно» с 23 августа по 1 сентября пройдёт ежегодный фестиваль исторических садов, а также выставка ландшафтного искусства.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Для гостей каждый год организовывают интересную программу под открытым небом. За шесть лет на фестивале побывали более 1,7 млн человек», — отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

В этом году темой ландшафтного мероприятия станут «Сады в искусстве».

На фестивале будет представлено 15 композиций, из них десять выберут в открытом конкурсе среди современных ландшафтных дизайнеров, который стартует в мае. Ещё пять авторских садов в миниатюре создадут в партнёрстве с известными российскими музеями и культурными институциями.

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