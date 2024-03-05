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В Челябинской области анонсировали увеличение выплат ветеранам ко Дню Победы

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал увеличение выплат ветеранам ко Дню Победы до 50 тыс. рублей.
В Челябинской области анонсировали увеличение выплат ветеранам ко Дню Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Алексей Текслер анонсировал, что к празднику Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда и узники фашистских концлагерей получат единовременную выплату в новом размере, она будет увеличена с 15 до 50 тыс. рублей. Впервые к празднику выплату по 10 тыс. рублей получат труженики тыла», — отмечается в сообщении.

Как отметил глава региона, особое внимание оказывается ветеранам Великой Отечественной войны, которым помогают с ремонтом жилья, газификацией домовладений. Направлены дополнительные средства на санаторно-курортное лечение.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил ветерана Великой Отечественной войны из хутора Шафкоммуна со 100-летним юбилеем.

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