В Челябинской области анонсировали увеличение выплат ветеранам ко Дню Победы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал увеличение выплат ветеранам ко Дню Победы до 50 тыс. рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Алексей Текслер анонсировал, что к празднику Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда и узники фашистских концлагерей получат единовременную выплату в новом размере, она будет увеличена с 15 до 50 тыс. рублей. Впервые к празднику выплату по 10 тыс. рублей получат труженики тыла», — отмечается в сообщении.

Как отметил глава региона, особое внимание оказывается ветеранам Великой Отечественной войны, которым помогают с ремонтом жилья, газификацией домовладений. Направлены дополнительные средства на санаторно-курортное лечение.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил ветерана Великой Отечественной войны из хутора Шафкоммуна со 100-летним юбилеем.