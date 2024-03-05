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Адвокат Ефремова подтвердил RT, что защита не подавала ходатайство об УДО

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Адвокат Михаила Ефремова подтвердил RT, что защита не подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении отбывающего наказание актёра.
Адвокат Ефремова подтвердил RT, что защита не подавала ходатайство об УДО
  • РИА Новости

«У нас такое право появится только в конце марта. По закону мы не можем подать его раньше, оно будет незаконно», — сказал адвокат.

При этом адвокат Александр Добровинский рассказал в беседе с RT, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова определилась с позицией по условно-досрочному освобождению актёра.

В управлении ФСИН по Белгородской области после этого опровергли сообщения об условно-досрочном освобождении актёра.

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