Адвокат Ефремова подтвердил RT, что защита не подавала ходатайство об УДО

Адвокат Михаила Ефремова подтвердил RT, что защита не подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении отбывающего наказание актёра.

«У нас такое право появится только в конце марта. По закону мы не можем подать его раньше, оно будет незаконно», — сказал адвокат.

При этом адвокат Александр Добровинский рассказал в беседе с RT, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова определилась с позицией по условно-досрочному освобождению актёра.

В управлении ФСИН по Белгородской области после этого опровергли сообщения об условно-досрочном освобождении актёра.