Добровинский: семья погибшего в ДТП определилась с позицией по УДО Ефремова
- РИА Новости
- © Пресс-служба Мосгорсуда
«Да, семья (погибшего в ДТП Сергея Захарова) определилась со своей позицией, в офисе я лично получил информацию, мы готовим её в письменном виде, и если будет запрос суда или адвокатов господина Ефремова, с удовольствием её представим», — заявил Добровинский.
Ранее Добровинский рассказал в беседе с RT, что к нему обратились представители актёра Михаила Ефремова с просьбой связаться с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова.