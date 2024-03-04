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Добровинский: семья погибшего в ДТП определилась с позицией по УДО Ефремова

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Анастасия Румянцева
Адвокат Александр Добровинский рассказал в беседе с RT, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова определилась с позицией по УДО актёра Михаила Ефремова.
Добровинский: семья погибшего в ДТП определилась с позицией по УДО Ефремова
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Мосгорсуда

«Да, семья (погибшего в ДТП Сергея Захарова) определилась со своей позицией, в офисе я лично получил информацию, мы готовим её в письменном виде, и если будет запрос суда или адвокатов господина Ефремова, с удовольствием её представим», — заявил Добровинский.

Ранее Добровинский рассказал в беседе с RT, что к нему обратились представители актёра Михаила Ефремова с просьбой связаться с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова.

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