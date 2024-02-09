Добровинский сообщил о переговорах с семьёй погибшего в ДТП с Ефремовым

Адвокат Александр Добровинский рассказал в беседе с RT, что к нему обратились представители (друзья) актёра Михаила Ефремова с просьбой связаться с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова.

«Ко мне обратились не защитники, а представители. Это разные ипостаси. Это его друзья, которые попросили меня связаться с родственниками (погибшего в ДТП Сергея Захарова. — RT) — с сыном, с супругой и так далее, и выяснить их позицию (по поводу возможности условно-досрочного освобождения актёра. — RT)», — отметил собеседник RT.

Добровинский подчеркнул, что находится с родственниками «на связи».

«Они думают, какую позицию занять, когда они придут к какому-то выводу, я сообщу представителям, которые со мной связались, безусловно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Ефремов получит право на подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении в конце марта.

В июне 2020 года актёр Михаил Ефремов на машине выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.

Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ефремов был осуждён на семь с половиной лет.