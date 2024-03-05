В Ставропольском крае 400 многодетных женщин досрочно вышли на пенсию

В отделении Социального фонда России по Ставропольскому краю рассказали, что в 2023 году 427 многодетных матерей досрочно вышли на пенсию.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Напомним, что, если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию в 57 лет — на три года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Если деток четверо, то право возникает на четыре года раньше — в 56 лет. Мамам пяти и более детей пенсия может быть назначена в 50 лет», — рассказали в отделении.

Там также отметили, что для назначения данного вида пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 пенсионного коэффициента.

Ранее сообщалось, что материнский капитал в Ставропольском крае получили более 1 тыс. семей с начала 2024 года.