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В Ставропольском крае более тысячи семей получили маткапитал в 2024 году

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Материнский капитал в Ставропольском крае получили более 1 тыс. семей с начала 2024 года.
В Ставропольском крае более тысячи семей получили маткапитал в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России.

Как отметили в ведомстве, с февраля 2024 года семьи, в которых родился или был усыновлён первый ребёнок, могут получить сертификат на 630 380 рублей.

В 2023 году в регионе оформили 14 700 таких сертификатов.

Сертификаты на маткапитал выдаются без подачи заявления — электронный документ доступен в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что в Калининградской области ввели новую меру поддержки для многодетных.

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