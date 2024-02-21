В Ставропольском крае более тысячи семей получили маткапитал в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России.
Как отметили в ведомстве, с февраля 2024 года семьи, в которых родился или был усыновлён первый ребёнок, могут получить сертификат на 630 380 рублей.
В 2023 году в регионе оформили 14 700 таких сертификатов.
Сертификаты на маткапитал выдаются без подачи заявления — электронный документ доступен в личном кабинете на портале «Госуслуги».
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