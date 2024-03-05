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Юрист Гукова дала советы пожилым, лишившимся жилья из-за мошенников

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Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова посоветовала обращаться к правовым специалистам, юристам и адвокатам тем пожилым людям, которые потеряли жильё вследствие действий мошенников.
Юрист Гукова дала советы пожилым, лишившимся жилья из-за мошенников
  • РИА Новости

«Эксперт поможет оценить ситуацию, выявить нарушения законодательства и разработать план действий для восстановления прав пожилого человека», — сообщила она в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, жертве злоумышленников следует обратиться в правоохранительные органы и оформить заявление о преступлении для возбуждения уголовного дела.

Важно действовать быстро и целенаправленно, чтобы минимизировать ущерб. Оспорить действия, которые привели к потере жилья, можно в суде, резюмировала Гукова.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин рассказал о новых схемах мошенничества на рынке вторичной недвижимости, набирающих в последнее время активность.

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