Юрист Гукова дала советы пожилым, лишившимся жилья из-за мошенников

Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова посоветовала обращаться к правовым специалистам, юристам и адвокатам тем пожилым людям, которые потеряли жильё вследствие действий мошенников.

«Эксперт поможет оценить ситуацию, выявить нарушения законодательства и разработать план действий для восстановления прав пожилого человека», — сообщила она в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, жертве злоумышленников следует обратиться в правоохранительные органы и оформить заявление о преступлении для возбуждения уголовного дела.

Важно действовать быстро и целенаправленно, чтобы минимизировать ущерб. Оспорить действия, которые привели к потере жилья, можно в суде, резюмировала Гукова.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин рассказал о новых схемах мошенничества на рынке вторичной недвижимости, набирающих в последнее время активность.