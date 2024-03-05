Юрист Гукова дала советы пожилым, лишившимся жилья из-за мошенников
- РИА Новости
«Эксперт поможет оценить ситуацию, выявить нарушения законодательства и разработать план действий для восстановления прав пожилого человека», — сообщила она в беседе с газетой «Известия».
Кроме того, жертве злоумышленников следует обратиться в правоохранительные органы и оформить заявление о преступлении для возбуждения уголовного дела.
Важно действовать быстро и целенаправленно, чтобы минимизировать ущерб. Оспорить действия, которые привели к потере жилья, можно в суде, резюмировала Гукова.
Ранее генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин рассказал о новых схемах мошенничества на рынке вторичной недвижимости, набирающих в последнее время активность.