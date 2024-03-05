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Жители трёх городов Ямала перечислили мошенникам 353 млн рублей в 2023 году

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Жители трёх городов Ямала перевели на счета телефонных мошенников 353 млн рублей в 2023 году.
Жители трёх городов Ямала перечислили мошенникам 353 млн рублей в 2023 году
  • РИА Новости

Так, в Новом Уренгое в течение года было совершено 560 таких преступлений, в Салехарде — 245, в Лабытнанги — 138, передаёт URA.RU со ссылкой на департамент региональной безопасности округа.

Названы также наиболее распространённые схемы мошеннических действий. Это звонки «из банков» или от якобы правоохранительных органов, а также предложения от «бирж» об инвестициях или покупке акций.

Ранее инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов рассказал о новой схеме фишинга с использованием нейросетей.

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