Жители трёх городов Ямала перечислили мошенникам 353 млн рублей в 2023 году
- РИА Новости
Так, в Новом Уренгое в течение года было совершено 560 таких преступлений, в Салехарде — 245, в Лабытнанги — 138, передаёт URA.RU со ссылкой на департамент региональной безопасности округа.
Названы также наиболее распространённые схемы мошеннических действий. Это звонки «из банков» или от якобы правоохранительных органов, а также предложения от «бирж» об инвестициях или покупке акций.
Ранее инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов рассказал о новой схеме фишинга с использованием нейросетей.