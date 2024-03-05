Собянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

Общее число квартирных краж в Москве за последние 13 лет сократилось в 35 раз, разбоев — в десять раз, грабежей — в 14 раз. Количество преступлений, совершённых в общественных местах, уменьшилось в 2,7 раза по сравнению с 2010 годом. Об этом мэр столицы Сергей Собянин доложил на рабочей встрече президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Таким образом, Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира. Решающий вклад в профилактику правонарушений и снижение уровня преступности вносит стоящая на вооружении московских полицейских городская система видеонаблюдения. В неё входит около 230 тыс. видеокамер, установленных на объектах городской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

На основе этой системы с 2020 года работает система видеоаналитики с использованием технологии распознавания лиц. Она позволила установить более 26 тыс. человек, находившихся в розыске.

Число краж и угонов автомобилей снизилось с 2015 года с 8739 до 676 случаев в год, чему способствует специальное программное обеспечение «Паутина».

Ранее сообщалось, что Собянин доложил Путину о результатах социально-экономического развития Москвы.