Собянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира
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Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
«Таким образом, Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира. Решающий вклад в профилактику правонарушений и снижение уровня преступности вносит стоящая на вооружении московских полицейских городская система видеонаблюдения. В неё входит около 230 тыс. видеокамер, установленных на объектах городской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
На основе этой системы с 2020 года работает система видеоаналитики с использованием технологии распознавания лиц. Она позволила установить более 26 тыс. человек, находившихся в розыске.
Число краж и угонов автомобилей снизилось с 2015 года с 8739 до 676 случаев в год, чему способствует специальное программное обеспечение «Паутина».
Ранее сообщалось, что Собянин доложил Путину о результатах социально-экономического развития Москвы.