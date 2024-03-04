Собянин доложил Путину о результатах социально-экономического развития Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил ему об итогах развития столицы в 2023 году.

«Результаты — одни из лучших за всю современную историю города. Двузначные темпы роста — от 25 до 40% — во всех важных для нас отраслях промышленности: фармацевтике, автомобилестроении, электронике, производстве продуктов питания», — приводятся слова Собянина в его Telegram-канале.

Мэр также отметил, что ввод жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости превысил 15 млн кв. м, государственные и частные инвестиции достигли 6,9 трлн рублей.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов. Как сообщает НСН, только в зимние праздники Москву посетили 4,3 млн туристов. Это почти в два раза больше по сравнению с 2022 годом.

Объёмы туристического потребления составили 1,3 трлн рублей, что гораздо выше показателей 2019 года, когда вводились ограничения из-за пандемии.