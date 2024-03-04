RT в Telegram
Подпишись

Собянин доложил Путину о результатах социально-экономического развития Москвы

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил ему об итогах развития столицы в 2023 году.

«Результаты — одни из лучших за всю современную историю города. Двузначные темпы роста — от 25 до 40% — во всех важных для нас отраслях промышленности: фармацевтике, автомобилестроении, электронике, производстве продуктов питания», — приводятся слова Собянина в его Telegram-канале.

Мэр также отметил, что ввод жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости превысил 15 млн кв. м, государственные и частные инвестиции достигли 6,9 трлн рублей.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов. Как сообщает НСН, только в зимние праздники Москву посетили 4,3 млн туристов. Это почти в два раза больше по сравнению с 2022 годом.

Объёмы туристического потребления составили 1,3 трлн рублей, что гораздо выше показателей 2019 года, когда вводились ограничения из-за пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить