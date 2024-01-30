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Собянин: Москву посетили рекордные 24,5 миллиона туристов в 2023 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.
Собянин: Москву посетили рекордные 24,5 миллиона туристов в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Собянин, более 22 млн человек приехали из регионов России. Только в зимние праздники Москву посетили 4,3 млн туристов. Это почти в два раза больше по сравнению с 2022 годом.

«В бюджет города поступит 178 млрд рублей. На эти средства можно построить порядка 70 школ или 16 км новых линий метро», — сказал мэр.

Объёмы туристического потребления составили 1,3 трлн рублей, что гораздо выше показателей 2019 года, когда вводились ограничения из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что турпоток Самарской области превысил 3 млн по итогам 2023 года.

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