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Турпоток Самарской области превысил 3 млн по итогам 2023 года

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В Самарской области туристический поток достиг 3 млн 111 тыс. человек в 2023 году. Это на 21,3% выше показателя 2022-го, когда регион посетили 2 млн 564 тыс. гостей.
Турпоток Самарской области превысил 3 млн по итогам 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © blinow61

В целом за последние пять лет турпоток в регион увеличился в 2,5 раза, сообщает sovainfo.ru.

Объём трат туристов в 2023 году составил 25,8 млрд рублей — на 46,9% больше, чем в 2022-м (17,6 млрд рублей). За последние пять лет этот показатель увеличился в 4,5 раза.

В 2023 году регион вошёл в топ-5 среди субъектов России по объёмам финансирования туротрасли из федерального бюджета. В рамках данных мероприятий поддержку получили 78 проектов в сфере туризма на сумму 299,12 млн рублей.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области сообщал, что в 2024 году регион получит федеральную субсидию на развитие туризма.

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