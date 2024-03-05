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В России успешно испытали беспилотный летательный аппарат «Везделёт-Маяковский»

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В России прошли успешные испытания дрона грузоподъёмностью до 50 кг — «Везделёт-Маяковский».
В России успешно испытали беспилотный летательный аппарат «Везделёт-Маяковский»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Как отметили разработчики, в ходе испытаний были отработаны система автоматического управления, возможность взлёта и посадки в автономном режиме, а также полёт в сложных метеоусловиях.

В перспективе на базе этого аппарата будет создан конвертоплан «Везделёт».

«Одной из ключевых особенностей аппарата станет изменяемая геометрия крыла, что повышает уровень безопасности полёта при эксплуатации аппарата на взлёте и посадке. Аппарат будет взлетать и садиться со сложенным крылом как мультиротор, что позволит избежать пагубного воздействия бокового ветра, раскрывать крыло и лететь по-самолётному», — заявил гендиректор компании-производителя «М-Индастриз» Михаил Липатов.

Новый аппарат сможет развивать скорость свыше 150 км/ч и перевозить до 50 кг такелажа.

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