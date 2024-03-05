RT в Telegram
Подпишись

Проект «Молодёжь Москвы» помог реализовать 2,5 тысячи инициатив

Короткая ссылка
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о реализации проекта «Молодёжь Москвы». За четыре года было воплощено 2,5 тыс. творческих и профессиональных идей.
Проект «Молодёжь Москвы» помог реализовать 2,5 тысячи инициатив
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Для молодых людей создана целая экосистема, в которой любой может найти направление по душе — от волонтёрства и медиа до ИТ-образования и уличного искусства», — заявил Собянин.

Он также отметил, что для поиска временной или постоянной работы в столице действует проект «ВРаботе».

В 2024 году запланированы открытие школы мобильного кино, запуск программы профориентации для школьников ТиНАО, а также мероприятия по экологическому воспитанию, иммерсивные представления на исторические темы, интерактивные познавательные прогулки.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о предстоящих днях открытых дверей в столичных школах искусств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить