Проект «Молодёжь Москвы» помог реализовать 2,5 тысячи инициатив

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о реализации проекта «Молодёжь Москвы». За четыре года было воплощено 2,5 тыс. творческих и профессиональных идей.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Для молодых людей создана целая экосистема, в которой любой может найти направление по душе — от волонтёрства и медиа до ИТ-образования и уличного искусства», — заявил Собянин.

Он также отметил, что для поиска временной или постоянной работы в столице действует проект «ВРаботе».

В 2024 году запланированы открытие школы мобильного кино, запуск программы профориентации для школьников ТиНАО, а также мероприятия по экологическому воспитанию, иммерсивные представления на исторические темы, интерактивные познавательные прогулки.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о предстоящих днях открытых дверей в столичных школах искусств.