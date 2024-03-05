Проект «Молодёжь Москвы» помог реализовать 2,5 тысячи инициатив
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Для молодых людей создана целая экосистема, в которой любой может найти направление по душе — от волонтёрства и медиа до ИТ-образования и уличного искусства», — заявил Собянин.
Он также отметил, что для поиска временной или постоянной работы в столице действует проект «ВРаботе».
В 2024 году запланированы открытие школы мобильного кино, запуск программы профориентации для школьников ТиНАО, а также мероприятия по экологическому воспитанию, иммерсивные представления на исторические темы, интерактивные познавательные прогулки.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о предстоящих днях открытых дверей в столичных школах искусств.