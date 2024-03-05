К лекциям «Знание.Первые» на ВФМ-2024 присоединились почти 6000 участников
- РИА Новости
Программу открыл зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет газета «Взгляд».
Тему встречи сформулировали как «Мир возможностей для каждого». В качестве спикеров выступили политики, выдающиеся спортсмены, мастера культуры и искусства, представители медиасферы.
Флагманский марафон общества «Знание» проходит в рамках Всемирного фестиваля молодёжи со 2 по 6 марта.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» заявил, что государства, которые признают суверенитет России, тем самым признают в её составе Донбасс и Новороссию.