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Медведев: признающие суверенитет России страны признают тем самым новые регионы

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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что государства, которые признают суверенитет России, тем самым признают в её составе Донбасс и Новороссию.
Медведев: признающие суверенитет России страны признают тем самым новые регионы
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом политик сказал в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» российского общества «Знание».

Медведев подчеркнул, что новые регионы, которые обозначены в Конституции России, являются интегральной частью страны.

«И каждое государство, которое признаёт суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации, тем самым признаёт вхождение этих регионов в Россию», — констатировал он.

30 сентября прошлого года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. 

Президент России Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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