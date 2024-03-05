Дело возбудили после падения лифта с пассажирами на юге Петербурга
- РИА Новости
Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, инцидент произошёл 5 марта 2024 года в одном из домов в Шушарах.
Пострадавших доставили в медучреждения. Среди них — восьмилетний мальчик. У него диагностировали ушиб правого голеностопного сустава.
«Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация, выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — отметили в СК.
Первоначально сообщалось, что в результате падения лифта в одной из петербургских многоэтажек пострадали четыре человека. По факту произошедшего была начата проверка.