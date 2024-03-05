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Дело возбудили после падения лифта с пассажирами на юге Петербурга

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Падение лифта с пассажирами в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого пострадали три человека, включая ребёнка, стало основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Дело возбудили после падения лифта с пассажирами на юге Петербурга
  • РИА Новости

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, инцидент произошёл 5 марта 2024 года в одном из домов в Шушарах.

Пострадавших доставили в медучреждения. Среди них — восьмилетний мальчик. У него диагностировали ушиб правого голеностопного сустава.

«Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация, выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — отметили в СК.

Первоначально сообщалось, что в результате падения лифта в одной из петербургских многоэтажек пострадали четыре человека. По факту произошедшего была начата проверка.

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