СК начал проверку по факту падения лифта в многоэтажном доме в Шушарах

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку после падения лифта в многоэтажном доме в Шушарах.

Об этом ведомство сообщает в Telegram. В заявлении сказано, что прокуратура проводит проверку по факту падения лифта в многоэтажном доме №10 по Новгородскому проспекту. Ранее из-за падения лифта в петербургских Шушарах пострадали три человека.