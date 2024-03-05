СК начал проверку по факту падения лифта в многоэтажном доме в Шушарах
Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку после падения лифта в многоэтажном доме в Шушарах.
Об этом ведомство сообщает в Telegram.
В заявлении сказано, что прокуратура проводит проверку по факту падения лифта в многоэтажном доме №10 по Новгородскому проспекту.
Ранее из-за падения лифта в петербургских Шушарах пострадали три человека.
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