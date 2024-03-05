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СК начал проверку по факту падения лифта в многоэтажном доме в Шушарах

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Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку после падения лифта в многоэтажном доме в Шушарах.
СК начал проверку по факту падения лифта в многоэтажном доме в Шушарах

    Об этом ведомство сообщает в Telegram.

    В заявлении сказано, что прокуратура проводит проверку по факту падения лифта в многоэтажном доме №10 по Новгородскому проспекту.

    Ранее из-за падения лифта в петербургских Шушарах пострадали три человека.

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