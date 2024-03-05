В Тимирязевской академии протестировали новую отечественную платформу Engee

В РГАУ-МСХА имени Тимирязева протестировали новую отечественную платформу математических расчётов для анализа данных, реализации алгоритмов искусственного интеллекта, инженерных вычислений, а также модельно-ориентированного проектирования.

«В Тимирязевской академии студенты различных курсов познакомились с базовыми инструментами программирования и моделирования систем и поучаствовали в тестировании платформы Engee», — заявила в беседе с RuNews24 Светлана Пчелинцева, доцент кафедры прикладной информатики Института экономики и управления АПК РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева.

Со своей стороны, заведующая кафедрой прикладной информатики Елена Худякова отметила, что студенты в рамках практики разрабатывали систему искусственного интеллекта по определению количества лейкоцитов в крови птиц для диагностики заболевания и использовали Engee при расчёте систем мелиорации.

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