В Удмуртии 1,3 тысячи многодетных матерей досрочно вышли на пенсию

В отделении Социального фонда России по Удмуртии рассказали, что в 2023 году 1313 многодетных матерей досрочно вышли на пенсию.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Для назначения данного вида пенсии для женщин есть ряд важных условий. Это наличие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 пенсионного коэффициента. Правом на получение страховой пенсии досрочно обладают также мамы, которые воспитывают усыновлённых детей», — рассказала замуправляющего ОСФР Елена Никулина.

Отмечается, что троих детей воспитали 684 женщины, четверых — 124 мамы, пятерых и более детей — 505 женщин региона.

Ранее сообщалось, что материнский капитал в Ставропольском крае получили более 1 тыс. семей с начала 2024 года.