RT в Telegram
Подпишись

Шойгу: военно-административное деление повысит эффективность управления ВС России

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что новое военно-административное деление повысит эффективность управления Вооружёнными силами России.
Шойгу: военно-административное деление повысит эффективность управления ВС России
  • РИА Новости

«Указом президента от 26 февраля установлено военно-административное деление России», — сказал он.

Шойгу уточнил, что за военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы России.

Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами, добавил он.

Шойгу также заявил, что Ленинградский и Московский военные округа созданы на фоне угроз, связанных с расширением Североатлантического альянса на восток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить