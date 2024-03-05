Шойгу: военно-административное деление повысит эффективность управления ВС России
- РИА Новости
«Указом президента от 26 февраля установлено военно-административное деление России», — сказал он.
Шойгу уточнил, что за военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы России.
Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами, добавил он.
Шойгу также заявил, что Ленинградский и Московский военные округа созданы на фоне угроз, связанных с расширением Североатлантического альянса на восток.