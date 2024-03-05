Россияне отправили 1,3 млн посылок в январе этого года
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru».
Лидером по объёму отправлений стала Москва, откуда отослали более 200 тыс. посылок — 13% от общероссийского потока (+26% по сравнению с предыдущим периодом).
Кроме того, прирост активности наблюдался в Волгограде (+38%), Красноярске (+31%), Перми (+29%) и Новосибирске (25%).
Изменился и средний вес посылки по сравнению с предыдущим годом. Так, на 13% увеличилось число посылок весом до 18 кг.
Ранее сообщалось, что в России в январе 2024 года онлайн-оборот агентств по отправке грузов вырос на 101% по сравнению с январём 2023-го. При этом упал онлайн-оборот аренды автомобилей — на 7% за аналогичный период.