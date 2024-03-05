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Россияне отправили 1,3 млн посылок в январе этого года

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По данным компании «СДЭК», россияне отправили более 1,3 млн посылок в январе этого года, что на 22% превышает показатели аналогичного периода 2023-го.
Россияне отправили 1,3 млн посылок в январе этого года
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

Лидером по объёму отправлений стала Москва, откуда отослали более 200 тыс. посылок — 13% от общероссийского потока (+26% по сравнению с предыдущим периодом).

Кроме того, прирост активности наблюдался в Волгограде (+38%), Красноярске (+31%), Перми (+29%) и Новосибирске (25%).

Изменился и средний вес посылки по сравнению с предыдущим годом. Так, на 13% увеличилось число посылок весом до 18 кг.

Ранее сообщалось, что в России в январе 2024 года онлайн-оборот агентств по отправке грузов вырос на 101% по сравнению с январём 2023-го. При этом упал онлайн-оборот аренды автомобилей — на 7% за аналогичный период.

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