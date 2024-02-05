В России на 101% вырос онлайн-оборот агентств по отправке грузов в январе
- РИА Новости
Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на исследование CloudPayments.
Кроме того, онлайн-оборот спортивных магазинов вырос на 91% в январе, число транзакций увеличилось на 144%.
Также аналитики отметили рост онлайн-оборота приложений и сайтов знакомств — он составил 72% в начале этого года. Число транзакций в сфере онлайн-знакомств возросло на 49%.
Ранее представители российских маркетплейсов рассказали, что в предновогодние и праздничные дни интерес россиян к онлайн-покупкам существенно вырос.