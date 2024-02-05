В России на 101% вырос онлайн-оборот агентств по отправке грузов в январе

Аналитики выяснили, что в России в январе 2024 года онлайн-оборот агентств по отправке грузов вырос на 101% по сравнению с январём 2023-го. При этом упал онлайн-оборот аренды автомобилей — на 7% за аналогичный период.

Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на исследование CloudPayments.

Кроме того, онлайн-оборот спортивных магазинов вырос на 91% в январе, число транзакций увеличилось на 144%.

Также аналитики отметили рост онлайн-оборота приложений и сайтов знакомств — он составил 72% в начале этого года. Число транзакций в сфере онлайн-знакомств возросло на 49%.

Ранее представители российских маркетплейсов рассказали, что в предновогодние и праздничные дни интерес россиян к онлайн-покупкам существенно вырос.