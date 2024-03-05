Путин: доля женщин-руководителей в России составляет 40%

Доля женщин на руководящих должностях в России составляет 40%. Об этом в видеообращении к участницам Российского форума женщин сообщил глава государства Владимир Путин.

По его словам, женщины-руководители добиваются впечатляющих результатов, и без них невозможно представить такие важные сферы, как здравоохранение, образование, науку, культуру, предпринимательство, а также государственное и муниципальное управление.

«И везде, в любом коллективе ценят такие ваши качества, как ответственность, тщательная проработка любого вопроса, мудрость, взвешенность решений», — сказал президент.

Также Путин в преддверии 8 Марта выразил благодарность женщинам, принимающим участие в спецоперации.