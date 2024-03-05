Парковку в Тюмени сделают бесплатной 8—10 марта

В мэрии Тюмени заявили о бесплатной работе парковок в городе 8—10 марта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации.

«С 8 по 10 марта все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства», — сказали в мэрии.

Список городских парковок указан в мобильном приложении «Тюменские парковки».

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике «Царское Село» 8 Марта для женщин будут бесплатными две выставки.