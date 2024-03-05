RT в Telegram
Подпишись

Обрабатывающие предприятия Москвы изготовили продукции на 10,6 трлн рублей

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2023 году столичные обрабатывающие предприятия изготовили продукции на 10,6 трлн рублей.
Обрабатывающие предприятия Москвы изготовили продукции на 10,6 трлн рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, Москва заняла первое место в СНГ по объёму отгруженной продукции.

«Московская промышленность — быстроразвивающаяся отрасль экономики, которая на протяжении нескольких лет работает над укреплением технологического суверенитета страны и созданием собственной производственной базы», — сказал Ефимов.

Как в свою очередь подчеркнул глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в Москве работает более 4200 различных предприятий, поставляющих товары на внутренний и внешний рынки.

Ранее сообщалось, что столичные автопроизводители нарастили производство более чем на 40% в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить