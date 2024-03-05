Обрабатывающие предприятия Москвы изготовили продукции на 10,6 трлн рублей
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Об этом сообщает НСН.
Как отметил чиновник, Москва заняла первое место в СНГ по объёму отгруженной продукции.
«Московская промышленность — быстроразвивающаяся отрасль экономики, которая на протяжении нескольких лет работает над укреплением технологического суверенитета страны и созданием собственной производственной базы», — сказал Ефимов.
Как в свою очередь подчеркнул глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в Москве работает более 4200 различных предприятий, поставляющих товары на внутренний и внешний рынки.
Ранее сообщалось, что столичные автопроизводители нарастили производство более чем на 40% в 2023 году.