Обрабатывающие предприятия Москвы изготовили продукции на 10,6 трлн рублей

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2023 году столичные обрабатывающие предприятия изготовили продукции на 10,6 трлн рублей.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, Москва заняла первое место в СНГ по объёму отгруженной продукции.

«Московская промышленность — быстроразвивающаяся отрасль экономики, которая на протяжении нескольких лет работает над укреплением технологического суверенитета страны и созданием собственной производственной базы», — сказал Ефимов.

Как в свою очередь подчеркнул глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в Москве работает более 4200 различных предприятий, поставляющих товары на внутренний и внешний рынки.

Ранее сообщалось, что столичные автопроизводители нарастили производство более чем на 40% в 2023 году.