Московские автопроизводители нарастили производство более чем на 40% в 2023 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте производства автопроизводителями в 2023 году на 40,4%.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В частности, в Москве на 30,7% выросло производство кузовов, на 88,8% — комплектующих и принадлежностей», — сказал Ефимов.

Как отметил чиновник, в столице работает около 30 предприятий, выпускающих автотранспортные средства, в том числе прицепы и полуприцепы.

Также в Москве развивается производство электротранспорта.

«Межотраслевой кластер электромобилестроения сегодня объединяет около 60 ведущих производителей кузовных деталей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций», — добавил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о запуске сборки на автозаводе в Ижевске пассажирской версии автомобиля Lada Largus.