Московские автопроизводители нарастили производство более чем на 40% в 2023 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В частности, в Москве на 30,7% выросло производство кузовов, на 88,8% — комплектующих и принадлежностей», — сказал Ефимов.
Как отметил чиновник, в столице работает около 30 предприятий, выпускающих автотранспортные средства, в том числе прицепы и полуприцепы.
Также в Москве развивается производство электротранспорта.
«Межотраслевой кластер электромобилестроения сегодня объединяет около 60 ведущих производителей кузовных деталей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций», — добавил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о запуске сборки на автозаводе в Ижевске пассажирской версии автомобиля Lada Largus.