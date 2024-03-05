Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Никулинский суд Москвы вместо оглашения приговора возобновил судебное следствие по делу бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева по делу о хищении.

Об этом информирует РИА Новости.

Как заявил судья, суду непонятна позиция одного из фигурантов дела — бывшего сотрудника Фонда новых форм и развития образования Максима Инкина. Кроме того, суду необходимо изучить судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раковой.

«Судебное следствие возобновлено», — сказал он.

По версии следствия, бывший ректор Шанинки Сергей Зуев, который обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, в 2018 году совместно с Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.