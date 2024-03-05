Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла в 53 субъектах

Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю увеличилась в 53 субъектах России.

Об этом заявили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Как передаёт РИА Новости, показатель заболеваемости инфекцией за прошедшую неделю увеличился в сравнении с предыдущей на 2,1%.

Так, увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах России, в том числе в 12 регионах более, чем в среднем по стране.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновлённым составом.