Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла в 53 субъектах
- РИА Новости
Об этом заявили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Как передаёт РИА Новости, показатель заболеваемости инфекцией за прошедшую неделю увеличился в сравнении с предыдущей на 2,1%.
Так, увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах России, в том числе в 12 регионах более, чем в среднем по стране.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновлённым составом.