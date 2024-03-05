Открытое горение на объекте в Губкинском городском округе ликвидировано

Открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе ликвидировано, сообщает МЧС России.

«В настоящее время открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе ликвидировано», — говорится в заявлении.

В МЧС также опровергли сообщения ряда Telegram-каналов о том, что пожар якобы произошёл в трёх резервуарах. В действительности повреждён один резервуар, отметили в ведомстве.

5 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пожар после взрыва произошёл на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе, пострадавших нет.