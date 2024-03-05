В Самарской области на железнодорожном перегоне нашли посторонний предмет
- Gettyimages.ru
Об этом информирует пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
«На железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море — Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет», — сообщает пресс-служба в Telegram.
Движение поездов на перегоне приостановлено.
Также отмечается, что ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов.
Ранее девять поездов в районе Крымского моста было остановлено, так как движение через переправу было временно перекрыто.
Позже движение поездов открыли.