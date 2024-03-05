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В Самарской области на железнодорожном перегоне нашли посторонний предмет

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Посторонний предмет обнаружили на перегоне Жигулёвское Море — Химзаводская в Самарской области, движение поездов приостановлено.
В Самарской области на железнодорожном перегоне нашли посторонний предмет
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«На железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море — Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет», — сообщает пресс-служба в Telegram.

Движение поездов на перегоне приостановлено.

Также отмечается, что ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов.

Ранее девять поездов в районе Крымского моста было остановлено, так как движение через переправу было временно перекрыто.

Позже движение поездов открыли.

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