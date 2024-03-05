Девять поездов остановлено в районе Крымского моста из-за перекрытия движения

Девять поездов остановлено в районе Крымского моста, так как движение через переправу временно перекрыто, сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Сейчас в районе моста остановлено четыре поезда, следующие из Крыма в Москву и Кисловодск, а также пять поездов, следующих из Адлера, Кисловодска и Москвы в города Крыма.

«Поезда начнут движение, как только это будет разрешено. Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути», — сообщает компания.

Информационный центр сообщил о перекрытии движения по Крымскому мосту ночью 5 марта в 00:35.