Большинство арендаторов в России предпочитают снимать жильё с мебелью

Недавнее исследование показало, что в России 87% жителей предпочитают арендовать недвижимость с мебелью, а оставшиеся 13% выбрали вариант «без мебели».

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях интерьерной компанией Mr.Doors.

Принятый в некоторых странах принцип сдачи жилья в аренду без мебели никогда не был близок россиянам, прокомментировал пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов.

По его словам, большинство жителей страны привыкли действовать по принципу «заезжай и живи».

«Особенно сейчас это актуально, поскольку ставки по ипотеке растут, и многие предпочитают хотя бы временно, но арендовать жильё», — резюмировал эксперт.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко дала советы россиянам, которые планируют брать ипотеку. По её словам, следует, прежде всего, правильно оценить свои финансовые возможности.