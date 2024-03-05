Большинство арендаторов в России предпочитают снимать жильё с мебелью
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях интерьерной компанией Mr.Doors.
Принятый в некоторых странах принцип сдачи жилья в аренду без мебели никогда не был близок россиянам, прокомментировал пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов.
По его словам, большинство жителей страны привыкли действовать по принципу «заезжай и живи».
«Особенно сейчас это актуально, поскольку ставки по ипотеке растут, и многие предпочитают хотя бы временно, но арендовать жильё», — резюмировал эксперт.
Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко дала советы россиянам, которые планируют брать ипотеку. По её словам, следует, прежде всего, правильно оценить свои финансовые возможности.