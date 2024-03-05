Движение поездов на станции Глушково в Курской области осуществляется штатно
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Об этом говорится в Telegram-канале Московской железной дороги.
«В настоящее время движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.
В результате атаки железнодорожная инфраструктура не повреждена, добавили в МЖД.
По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров и сотрудников станции нет.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково, всего насчитали девять прилётов.