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Движение поездов на станции Глушково в Курской области осуществляется штатно

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Движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Движение поездов на станции Глушково в Курской области осуществляется штатно
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом говорится в Telegram-канале Московской железной дороги.

«В настоящее время движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении. 

В результате атаки железнодорожная инфраструктура не повреждена, добавили в МЖД.

По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров и сотрудников станции нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково, всего насчитали девять прилётов.

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