Движение поездов на станции Глушково в Курской области осуществляется штатно

Движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом говорится в Telegram-канале Московской железной дороги.

«В настоящее время движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В результате атаки железнодорожная инфраструктура не повреждена, добавили в МЖД.

По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров и сотрудников станции нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково, всего насчитали девять прилётов.