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Коммунисты России просят проверить причастность Запада к смерти Сталина

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Партия «Коммунисты России» просит ФСБ и Генеральную прокуратуру проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина. Об этом рассказал председатель партии Сергей Малинкович.
Коммунисты России просят проверить причастность Запада к смерти Сталина
  • © РИА Новости / Евгений Халдей

Партия обратилась в органы в 71-ю годовщину смерти Сталина, отметил глава политической силы.

«Очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада», — рассказал Малинкович РИА Новости.

В декабре 2023 года газета «Известия» писала, что племянник Иосифа Сталина ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев скончался в Москве в возрасте 94 лет.

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