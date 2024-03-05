Коммунисты России просят проверить причастность Запада к смерти Сталина
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Партия обратилась в органы в 71-ю годовщину смерти Сталина, отметил глава политической силы.
«Очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада», — рассказал Малинкович РИА Новости.
В декабре 2023 года газета «Известия» писала, что племянник Иосифа Сталина ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев скончался в Москве в возрасте 94 лет.