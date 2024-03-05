Московский завод микроэлектроники получил 16 патентов на разработки в 2023 году

Столичное предприятие, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», зарегистрировало 16 объектов интеллектуальной собственности в 2023 году.

Об этом информирует НСН.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, число патентов, которые завод «Микрон» получил в минувшем году, более чем в два раза превышает показатели 2022-го.

Генеральный директор завода Гульнара Хасьянова рассказала, что из 16 запатентованных разработок две направлены на повышение быстродействия транзисторов и устойчивости цифровых устройств к сбоям при обработке данных.

Также, по её словам, зарегистрировано 14 новых интегральных схем для автоэлектроники, устройств бесперебойного питания и электронной аппаратуры.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.