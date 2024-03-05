«Ведомости»: в России начали прорабатывать повышение НДФЛ и новые льготы

В правительстве России начали рассматривать вопрос о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также введении новых налоговых льгот, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, эти вопросы начали рассматривать в Министерстве финансов с конца 2023 года. В настоящий момент ставка НДФЛ находится на уровне 13% для граждан, чей доход меньше 5 млн рублей в год. Для граждан с более высоким доходом ставка составляет 15%. Власти намерены поднять ставки по НДФЛ, однако конкретные цифры собеседники газеты не приводят.

Кроме того, правительство рассматривает возможность введения налоговых льгот для граждан с более низкими доходами. Льготы могут также предоставить компаниям по налогу на прибыль.

Президент России Владимир Путин ранее попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы, а также проработать подходы к модернизации фискальной системы России.