RT в Telegram
Подпишись

«Ведомости»: в России начали прорабатывать повышение НДФЛ и новые льготы

Короткая ссылка
В правительстве России начали рассматривать вопрос о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также введении новых налоговых льгот, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
«Ведомости»: в России начали прорабатывать повышение НДФЛ и новые льготы
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По данным издания, эти вопросы начали рассматривать в Министерстве финансов с конца 2023 года. В настоящий момент ставка НДФЛ находится на уровне 13% для граждан, чей доход меньше 5 млн рублей в год. Для граждан с более высоким доходом ставка составляет 15%. Власти намерены поднять ставки по НДФЛ, однако конкретные цифры собеседники газеты не приводят.

Кроме того, правительство рассматривает возможность введения налоговых льгот для граждан с более низкими доходами. Льготы могут также предоставить компаниям по налогу на прибыль. 

Президент России Владимир Путин ранее попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы, а также проработать подходы к модернизации фискальной системы России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить