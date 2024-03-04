Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почётные наименования «гвардейские»
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
«Присвоить 17-й артиллерийской бригаде большой мощности почётное наименование «гвардейская», — говорится в документе.
Ранее статс-секретарь — замминистра обороны России Николай Панков поздравил личный состав первой мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты с присвоением почётного наименования «гвардейская».