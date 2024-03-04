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Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почётные наименования «гвардейские»

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Президент России Владимир Путин присвоил 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригаде большой мощности почётные наименования «гвардейские».
Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почётные наименования «гвардейские»
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить 17-й артиллерийской бригаде большой мощности почётное наименование «гвардейская», — говорится в документе.

Ранее статс-секретарь — замминистра обороны России Николай Панков поздравил личный состав первой мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты с присвоением почётного наименования «гвардейская».

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