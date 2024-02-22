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Панков поздравил 1-ю мобильную бригаду РХБЗ с присвоением почётного наименования «Гвардейская»

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Статс-секретарь — замминистра обороны России Николай Панков поздравил личный состав первой мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты с присвоением почётного наименования «Гвардейская».
Панков поздравил 1-ю мобильную бригаду РХБЗ с присвоением почётного наименования «Гвардейская»
  • РИА Новости

Панков прикрепил на боевое знамя бригады знаки отличия — георгиевскую ленту и специальное навершие для древка. Торжественные мероприятия прошли в 27 Научном центре имени академика Н.Д. Зелинского Министерства обороны в Москве.

Замминистра передал личному составу соединения поздравительный адрес от Верховного главнокомандующего ВС Владимира Путина.

«Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Убеждён, что вы — воины-гвардейцы — будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», — сказал Панков.

Заместитель главы российского военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

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