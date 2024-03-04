В Ставропольском крае построили семь ветроэлектростанций, общая мощность которых достигает 765 МВт. Инвесторы вложили в их создание 100 млрд рублей, заявил глава регионального минпрома Иван Ковалёв.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

В частности, в эксплуатацию введена вторая очередь Труновской ВЭС. Число ветроустановок на ней выросло на 14 и достигло 38. Проект реализован Росатомом при сотрудничестве с краевым правительством.

Как отметил Ковалёв, в настоящее время в регионе насчитывается семь ветропарков.

«Инвестиции в их создание составили в общей сложности 100 млрд рублей. Было создано около 250 рабочих мест, а объём налоговых поступлений в краевой бюджет достиг порядка 500 млн рублей», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что модернизированный энергоблок №4 Ростовской АЭС запустили раньше срока.