Модернизированный энергоблок №4 Ростовской АЭС запустили раньше срока
Работы окончили 28 февраля, а на номинальный уровень мощности объект ввели в пятницу, 1 марта, передаёт АБН24.
Специалисты отремонтировали реакторную установку, системы безопасности, турбогенератор и основное оборудование турбинного отделения.
Кроме того, в помещениях реакторного отделения модернизировали системы контроля уровня жидкости и вентиляции.
Ранее сообщалось, что власти Приморского края планируют перевести Партизанскую ГРЭС на газовое топливо и добавить два энергоблока.