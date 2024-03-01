Модернизированный энергоблок №4 Ростовской АЭС запустили раньше срока

На четвёртом энергоблоке Ростовской атомной электростанции раньше срока завершили планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации.

Работы окончили 28 февраля, а на номинальный уровень мощности объект ввели в пятницу, 1 марта, передаёт АБН24.

Специалисты отремонтировали реакторную установку, системы безопасности, турбогенератор и основное оборудование турбинного отделения.

Кроме того, в помещениях реакторного отделения модернизировали системы контроля уровня жидкости и вентиляции.

Ранее сообщалось, что власти Приморского края планируют перевести Партизанскую ГРЭС на газовое топливо и добавить два энергоблока.