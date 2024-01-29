Власти Приморского края намерены перевести Партизанскую ГРЭС на газовое топливо

Власти Приморского края планируют перевести Партизанскую ГРЭС на газовой топливо и добавить два энергоблока. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что стоимость работ составит более 7 млрд рублей.

«Предусматривается и третья очередь модернизации станции. Однако основной вид топлива на ГРЭС — это уголь, причём привозной, не приморский», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что перевод объекта на газ поможет существенно разгрузить Восточный полигон железной дороги.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о планах по газификации региона в 2024—2025 годах. На работы будет выделено почти 800 млн рублей — 445 млн в 2024 году и 354 млн в 2025-м.