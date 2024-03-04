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В онлайн-голосовании премии «Город в лицах» приняли участие 45 тысяч человек

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В народном онлайн-голосовании премии «Город в лицах» в Санкт-Петербурге приняли участие 45 тыс. человек.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В этом году предусмотрено 11 номинаций, в том числе «Воспитатель детского сада», «Детский тренер», «Универсальный специалист МФЦ», «Социальный куратор», «Классный руководитель», «Работник жилищно-коммунального хозяйства», а также «Врач скорой помощи» и «Работник садово-паркового хозяйства».

Премии будут вручены в марте. Победители получат призы и памятные подарки, а их портреты появятся на городских рекламных носителях и в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что педиатр Ольга Ермакова из Кирова выиграла всероссийский конкурс «Детский врач 2023 года».

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