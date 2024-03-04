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В Кировской области включат всё аварийное жильё в программу расселения

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В Кировской области планируют включить всё аварийное жильё в программу расселения.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Дома, которые не вошли в программу переселения до 2017 года, должны быть включены в программу расселения. Обращаюсь к главам муниципалитетов: включайте в программу все дома, которые необходимо расселить», — сказал губернатор Александр Соколов.

Кроме того, он поручил областному Минтрансу определить приоритетные задачи, которые стоят перед регионом.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске расселят 22 аварийных дома в 2024 году.

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