В Кировской области включат всё аварийное жильё в программу расселения

В Кировской области планируют включить всё аварийное жильё в программу расселения.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Дома, которые не вошли в программу переселения до 2017 года, должны быть включены в программу расселения. Обращаюсь к главам муниципалитетов: включайте в программу все дома, которые необходимо расселить», — сказал губернатор Александр Соколов.

Кроме того, он поручил областному Минтрансу определить приоритетные задачи, которые стоят перед регионом.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске расселят 22 аварийных дома в 2024 году.