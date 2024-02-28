В Ханты-Мансийске расселят 22 аварийных дома в 2024 году

В Ханты-Мансийске планируют расселить 22 аварийных дома в 2024 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт мэрии.

«По состоянию на 1 января 2024 года на территории Ханты-Мансийска признан аварийным и подлежащим сносу 31 многоквартирный жилой дом, где проживают 422 семьи. В мероприятия на 2024 год по расселению планируется включить 22 дома», — заявила директор департамента муниципальной собственности городской администрации Татьяна Солодилова.

В 2023 году были признаны аварийными и снесены 22 дома. Новое жильё получили 265 семей.

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