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В Петербурге выделят 1,3 млрд рублей на помощь многодетным семьям в 2024 году

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В Санкт-Петербурге направят 1,3 млрд рублей на помощь многодетным семьям в 2024 году.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Объём средств городского бюджета на предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки составит порядка 1,3 млрд рублей. Это статья расходов неприкосновенна и индексируется каждый год», — заявили в Смольном.

Как отметил губернатор Александр Беглов, ежегодно число многодетных семей в городе растёт.

В 2023 году ежемесячные и единовременные выплаты получили свыше 166 тыс. семей.

Ранее сообщалось, что материнский капитал в Ставропольском крае получили более 1 тыс. семей с начала 2024 года.

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